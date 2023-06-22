Историк Ломагин предупредил Польшу о риске лишиться земель из-за репараций

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После Второй мировой войны благодаря СССР Польша существенно расширила свою территорию, и она не вправе требовать от Москвы репараций, следует из заявления историка Никиты Ломагина.

Эксперт напомнил о том, что все связанные с послевоенным урегулированием вопросы решили в 1945 году, а вопрос с репарациями закрыли в рамках Нюрнбергского процесса, пишет URA. RU.

"Польша получила, в том числе, благодаря позиции Советского союза на переговорах с Великобританией и США, значительное приращение территории, — отметил Ломагин. — Они их будут возвращать Германии? Они вернут Гданьск? Наверное, нет. Поэтому с позиции Германии у поляков шансов практически нет никаких".

Историк предупредил о том, что новыми репарациями власти Польши только разрушат свои взаимоотношения с ФРГ.