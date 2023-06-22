Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Цветок-колибри станет шикарным украшением сада
Британские учёные рассказали, какие продукты портят зрение
Военный эксперт объяснил, почему наступление ВСУ через обмелевшее Каховское водохранилище самоубийственно
Роспотребнадзор прокомментировал информацию об отравлении ребёнка "Тархуном"
В МИД РФ предупредили властей США: "Никаких войск НАТО на Украине"
МК: Подоляка назвал "актом отчаяния" удар боевиков ВСУ по Чонгарскому мосту
В 21 веке история гибели партизанки Зои Космодемьянской получила новые подробности
Президента Дуду освистали на Евроиграх. В Варшаве заявили, что Польшу не любят
Замглавы МИД Рябков: Россия сделает всё для обеспечения собственной безопасности в связи с учениями НАТО

Историк Ломагин предупредил Польшу о риске лишиться земель из-за репараций

0:56
Мир

После Второй мировой войны благодаря СССР Польша существенно расширила свою территорию, и она не вправе требовать от Москвы репараций, следует из заявления историка Никиты Ломагина.

Эксперт напомнил о том, что все связанные с послевоенным урегулированием вопросы решили в 1945 году, а вопрос с репарациями закрыли в рамках Нюрнбергского процесса, пишет URA. RU.

"Польша получила, в том числе, благодаря позиции Советского союза на переговорах с Великобританией и США, значительное приращение территории, — отметил Ломагин. — Они их будут возвращать Германии? Они вернут Гданьск? Наверное, нет. Поэтому с позиции Германии у поляков шансов практически нет никаких".

Историк предупредил о том, что новыми репарациями власти Польши только разрушат свои взаимоотношения с ФРГ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Либо русские, либо солдаты НАТО: Запад решил ввести войска на Украину

Совершенно очевидно, что НАТО готовится вступить в войну, техника и ударные батальоны готовятся "жечь русских и белорусов" летом-2023 - пишут военспецы TopWar.

TopWar: войска НАТО готовятся войти на Украину летом "после побед ВСУ"
РИА Новости: закрытием месторождения газа Европа приняла тяжёлое решение
Закрыть навсегда: Европа приняла тяжёлое решение
У находящихся в батискафе "Титан" людей нет возможности перейти на другую субмарину
Врач назвала полезные для здоровья алкогольные напитки
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Маргарита Симоньян выложила доказательство фейкового Буданова
Найдено лекарство из стрептококков, способное избавить от рака
Три ударных дрона ночью атаковали Москву
Три ударных дрона ночью атаковали Москву
Последние материалы
Британские учёные рассказали, какие продукты портят зрение
Военный эксперт объяснил, почему наступление ВСУ через обмелевшее Каховское водохранилище самоубийственно
Роспотребнадзор прокомментировал информацию об отравлении ребёнка "Тархуном"
В МИД РФ предупредили властей США: "Никаких войск НАТО на Украине"
МК: Подоляка назвал "актом отчаяния" удар боевиков ВСУ по Чонгарскому мосту
В 21 веке история гибели партизанки Зои Космодемьянской получила новые подробности
Президента Дуду освистали на Евроиграх. В Варшаве заявили, что Польшу не любят
Замглавы МИД Рябков: Россия сделает всё для обеспечения собственной безопасности в связи с учениями НАТО
Spiegel: в Германии отчитали ВСУ за бездумную потерю военной техники
Турэксперт: можно ли ехать отдыхать в Крым в 2023 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников