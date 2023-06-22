Британский канал покажет фильм о поисках батискафа с миллиардерами у обломков "Титаника"

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Представители британского телеканала Channel 5 заявили, что планируют показать документальный фильм о ходе поисков пропавшего в Атлантике батискафа с миллиардерами.

Фото: flickr. com

Как сообщает Variety, журналисты уже приступили к работам в рамках кинопроекта. Отмечается, что авторы размышляют над созданием драматической истории, наполненной интересными сведениями о спасательной операции возле обломков "Титаника".

По информации издания, в фильм будут включены биографии миллиардеров, оказавшихся на бесследно исчезнувшем батискафе, а также детали их путешествия.

Телезрители узнают, почему эти люди увлекались историей корабля "Титаник". В статье сказано, что к съёмкам планируется привлечь экспертов, которые расскажут об экстремальном туризме.

В понедельник, 19 июня, сотрудники компании OceanGate подтвердили информацию о пропаже батискафа "Титан" в Атлантике. На борту находились пять человек, они до сих пор не найдены.

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