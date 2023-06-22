WSJ: OceanGate хотела с помощью батискафа собрать образцы ДНК рядом с "Титаником"

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Руководство компании OceanGate Expeditions планировало в будущем собрать образцы ДНК неподалёку от "Титаника" с помощью батискафа, который пропал в Атлантическом океане. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Журналисты издания ознакомились с электронными письмами OceanGate и выяснили, что исследование хотела провести фирма eDNAtec. По словам главного исполнительного директора организации Стива Баррета, в 2022 году специалисты уже собирали образцы ДНК в океане. Он уточнил, что вскоре результаты работы будут опубликованы в научном журнале.

"Учёные на надводном корабле, который поддерживает подводный аппарат, планировали изучить бактерии, связанные с наростами, на обломках", — сказано в статье.

Отмечается, что научные сотрудники также намеревались проследить за живыми существами, обитающими в донной грязи около лайнера.

В понедельник, 19 июня, компания OceanGate подтвердила информацию о пропаже батискафа в Атлантике. Предварительно, на нём находились пять человек.

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