В Швейцарии скоропостижно скончался 42-летний гражданин РФ, долларовый миллионер Сергей Каршков. Друзьям бизнесмена его смерть показалась подозрительной, сообщает EADaily.
Сооснователь запрещённой в РФ букмекерской конторы 1хBet Каршков умер в одной из больниц Швейцарии. Знакомые предпринимателя отмечают, что он был одним из самых здоровых людей мира. Букмекер находился в международном розыске.
Друг бизнесмена рассказал, что Каршкову ввели контрастную жидкость, чтобы сделать МРТ, после чего произошла аллергическая реакция. Предприниматель впал в кому, после чего скончался.
Ранее сообщалось, что гражданин США убил россиянку в Армении.
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