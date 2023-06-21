В ГУР Минобороны Украины проинформировали об атаке на их штаб-квартиру в Киеве

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В ГУР Минобороны Украины подтвердили информацию о том, что на их штаб-квартиру в Киеве была совершена атака. С соответствующим заявлением выступил спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Чиновник подчеркнул, что несмотря на угрожающее положение, ГУР Украины продолжало работать.

"Главное, что мы должны знать: да, атаки были… Но работа Главного управления разведки не останавливалась ни на час", — сказал Юсов в эфире телеканала "Киев".

После массированного ракетного удара по украинским командным пунктам, аэродромам, радиолокационным постам, проведённого ВС РФ, украинские СМИ писали о попадании в офис ГУР на Рыбальском острове на Днепре. Днём позже экс-депутат Рады Илья Кива проинформировал о том, что штаб-квартира ГУР уничтожена.