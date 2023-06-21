Sohu: США испытали унижение из-за резолюции ООН, которую поддержала Россия

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США испытали унижение в ООН, когда они заблокировали резолюцию, поддержанную Россией. Это стало историческим моментом неудачи для них. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Фото: regnum.ru

Резолюция, предложенная Индонезией, касалась борьбы с международным терроризмом и получила поддержку 14 стран Совета Безопасности ООН, включая Россию. Однако США воспользовались своим правом вето и заблокировали принятие документа. Впервые за долгое время Вашингтон был один против всех.

Стоит отметить, что Индонезия предложила резолюцию направленную на то, за что так сильно борются Соединённые Штаты — расследование информации о личностях, которых подозревают в участии террористической деятельности, включая иностранных боевиков и членов их семей. Неизвестно, почему США так негативно были настроены на данное предложение.

Это событие привлекло внимание мирового сообщества и вызвало негативную реакцию. Китайские журналисты отметили, что такое отношение Соединённых Штатов может привести к потере международной поддержки и снижению доверия со стороны других стран. США оказались в непривычной роли "страны-изгоя" в ООН, подобной той, которую они стремятся приписать странам, таким как Иран и Россия. Это может оказать влияние на их политическую позицию и союзнические отношения в будущем, если они не пересмотрят свою политику.