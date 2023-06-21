Захарова: попытки угрожать суверенитету России не останутся без последствий

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что попытки создать угрозу суверенитету и территориальной целостности страны не будут оставлены без последствий. Об этом она сообщила во время брифинга.

Реакция дипломата последовала в ответ на военные учения НАТО Air Defender. Сценарий подобных маневров вновь подтверждает тот факт, что североатлантический альянс нацелен не на оборону, а на отработку вариантов нападения на Россию.

В ходе учений НАТО отрабатывает планы по ведению боевых действий с противником, который сопоставим с альянсом по мощи. Поэтому становится понятным, против кого это направлено.