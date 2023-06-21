Bloomberg: ЕС не может законно конфисковать замороженные российские активы

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В Европейском Союзе пришли к выводу, что не могут законно конфисковать замороженные российские активы, поэтому в Брюсселе планируют их временно использовать. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, российские активы оцениваются на сумму более чем €200 млрд. ЕС планирует временно использовать данные средства для предоставления финансовой помощи киевскому режиму.

Деньги могут направить на восстановление экономики, инфраструктуры и прочих отраслей. Решение по данному вопросу может быть принято на встрече глав содружества, которая состоится на следующей неделе в Брюсселе.