Блинкен: Россия вынуждена будет заплатить за восстановление Украины

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия будет вынуждена заплатить за восстановление Украины. Об этом он сообщил во время выступления на конференции, посвященной указанной проблеме.

При этом политик добавил, что западные страны продолжат спонсировать киевский режим.

Госсекретарь подчеркнул, что все реформы, которые сейчас проводятся на Украине, зависят от возможности сдерживать Россию. Именно поэтому запад должен вкладываться в украинскую армию.

Напомним, ранее, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент России Владимир Путин заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине.