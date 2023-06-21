Москва выдала агреман новому послу Германии Александру Ламбсдорфу

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Россия выдала предварительное согласие на назначение нового посла Германии Александра Ламбсдорфа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что дипломат получил агреман, в скором времени ему выдадут визу и он сможет приступить к работе.

Стоит отметить, что на данный момент Ламбсдорф занимает пост заместителя главы фракции Свободной демократической партии в парламенте Германии.

Прежний посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр перейдёт на работу в дипломатическое представительство страны в НАТО.