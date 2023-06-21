Марков о нападках президента США на Си Цзиньпина: это может очень дорого стоить Байдену

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Политолог Сергей Марков объяснил, чем может обернуться оскорбление Джозефом Байденом Си Цзиньпина.

Фото: .globaltimes.cn

Маркова удивило то, что после успешных переговоров США с Китаем Байден назвал Си Цзиньпина диктатором.

Политолог предположил, что переговоры стран прошли неудачно. Он уверен, что выпад президента США в адрес китайского коллеги приведёт к ухудшению отношений двух государств.

"Ремарка о Си может очень дорого стоить Байдену", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Политический эксперт отметил, что переговоры были очень важны для США, которые пытаются сосредоточиться на противостоянии с Россией.

Марков не понимает, для чего Джозеф Байден сжигает большую часть переговорного успеха.

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