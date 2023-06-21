Политолог Сергей Марков объяснил, чем может обернуться оскорбление Джозефом Байденом Си Цзиньпина.
Маркова удивило то, что после успешных переговоров США с Китаем Байден назвал Си Цзиньпина диктатором.
Политолог предположил, что переговоры стран прошли неудачно. Он уверен, что выпад президента США в адрес китайского коллеги приведёт к ухудшению отношений двух государств.
"Ремарка о Си может очень дорого стоить Байдену", — написал Марков в своём Telegram-канале.
Политический эксперт отметил, что переговоры были очень важны для США, которые пытаются сосредоточиться на противостоянии с Россией.
Марков не понимает, для чего Джозеф Байден сжигает большую часть переговорного успеха.
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