Процесс деиндустриализации Европы оказался более быстрым, чем ожидалось, а цены на газ на европейских биржах превысили отметку в 500 долларов за тысячу кубометров. Эта тенденция к росту продолжается. Основной причиной роста цен является жара и резкий рост потребления энергии из-за работы кондиционеров. Кроме того, закрытие Гронингенского газового месторождения также оказало негативное влияние на ситуацию. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Наталья Дембинская.
Эксперты отмечают, что закрытие месторождения, чьи запасы были оценены в триллион долларов, будет иметь ещё более негативное влияние на европейскую промышленность. Германия и Польша столкнутся с наибольшими проблемами, так как им придётся покрывать дефицит через дорогостоящие поставки из Катара, Соединённых Штатов Америки и Норвегии. Об этом заявил партнёр компании Capital Lab Евгений Шатов. Он отмечает, что Европа оказалась перед выбором: либо закрыть все новые предприятия, потребляющие значительное количество газа для нормального функционирования, либо вернуться к сотрудничеству с Россией.
В Capital Lab считают, что европейцы сами поставили себя в тупик, запутавшись в собственных планах и директивах.
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