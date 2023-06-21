РИА Новости: закрытием месторождения газа Европа приняла тяжёлое решение

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Процесс деиндустриализации Европы оказался более быстрым, чем ожидалось, а цены на газ на европейских биржах превысили отметку в 500 долларов за тысячу кубометров. Эта тенденция к росту продолжается. Основной причиной роста цен является жара и резкий рост потребления энергии из-за работы кондиционеров. Кроме того, закрытие Гронингенского газового месторождения также оказало негативное влияние на ситуацию. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Наталья Дембинская.

Фото: region-invest.ru

Эксперты отмечают, что закрытие месторождения, чьи запасы были оценены в триллион долларов, будет иметь ещё более негативное влияние на европейскую промышленность. Германия и Польша столкнутся с наибольшими проблемами, так как им придётся покрывать дефицит через дорогостоящие поставки из Катара, Соединённых Штатов Америки и Норвегии. Об этом заявил партнёр компании Capital Lab Евгений Шатов. Он отмечает, что Европа оказалась перед выбором: либо закрыть все новые предприятия, потребляющие значительное количество газа для нормального функционирования, либо вернуться к сотрудничеству с Россией.

В Capital Lab считают, что европейцы сами поставили себя в тупик, запутавшись в собственных планах и директивах.

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