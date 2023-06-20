Пресс-центр российского посольства в Великобритании распространил сообщение, где сказано, что Лондон вводит дополнения к антироссийским санкциям.
По словам российских дипломатов, эти дополнения дадут возможность власти Великобритании перевести рестрикции против РФ в бессрочный режим.
"Завершение конфликта перестает быть достаточным условием для отмены санкций. Отныне критерием будет выступать возмещение Киеву и его западным кредиторам издержек, понесённых в ходе "гибридной войны" против России", — цитирует посольство России "МК".
Ранее сообщалось, что немецкого журналиста потрясла жизнь россиян под санкциями.
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