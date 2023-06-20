Лондон хочет перевести в бессрочный режим санкции против России

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Пресс-центр российского посольства в Великобритании распространил сообщение, где сказано, что Лондон вводит дополнения к антироссийским санкциям.

Фото: Fotodom.ru/DP

По словам российских дипломатов, эти дополнения дадут возможность власти Великобритании перевести рестрикции против РФ в бессрочный режим.

"Завершение конфликта перестает быть достаточным условием для отмены санкций. Отныне критерием будет выступать возмещение Киеву и его западным кредиторам издержек, понесённых в ходе "гибридной войны" против России", — цитирует посольство России "МК".

Ранее сообщалось, что немецкого журналиста потрясла жизнь россиян под санкциями.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.