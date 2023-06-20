Воздуха в пропавшем в Атлантике батискафе осталось на 40 часов

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Представитель береговой охраны США Джейми Фредерик заявил, что воздуха на пропавшем в Атлантическом океане батискафе "Титан" закончится через 40 часов. Об этом сообщает Sky News.

Если подводное судно не повреждено и нормально функционирует, то воздух закончится в четверг, 22 июня, примерно в 13:30.

В настоящее врем поиски судна не дали результатов. Для решения этой проблемы было создано единое командование, в которое вошли эксперты береговой охраны, ВМС США, вооружённых сил и береговой охраны Канады.

Напомним, связь с батискафом компании OceanGate Expedition пропала 18 июня. На судне находились туристы, которые отправлялись к месту гибели "Титаника".