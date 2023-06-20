Сотрудники Хабаровской таможни напомнили российским гражданам о нормах перемещения товаров через границу с Китаем без уплаты таможенных пошлин.
Для туристов, которые ввозят товары для личных и семейных нужд в РФ всеми видами транспорта, кроме воздушного, порог беспошлинного ввоза составляет 1000 евро и 31 килограмм.
Ранее граждане Китая перечислили любимые российские продукты.
Как сообщает издание transsibinfo.com, гражданам России, которые предпочитают авиаперелёты, дозволяется ввезти из-за рубежа товаров на сумму 10 000 евро и весом до 50 килограмм.
Ввоз алкогольной продукции ограничен тремя литрами, а в случает с пивом — пятью литрами.
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