Названы ограничения для граждан России по вывозу товаров из Китая

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Сотрудники Хабаровской таможни напомнили российским гражданам о нормах перемещения товаров через границу с Китаем без уплаты таможенных пошлин.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Для туристов, которые ввозят товары для личных и семейных нужд в РФ всеми видами транспорта, кроме воздушного, порог беспошлинного ввоза составляет 1000 евро и 31 килограмм.

Ранее граждане Китая перечислили любимые российские продукты.

Как сообщает издание transsibinfo.com, гражданам России, которые предпочитают авиаперелёты, дозволяется ввезти из-за рубежа товаров на сумму 10 000 евро и весом до 50 килограмм.

Ввоз алкогольной продукции ограничен тремя литрами, а в случает с пивом — пятью литрами.

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