Политолог Блохин объяснил, почему Китай помогает России в противостоянии с Западом

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Пекин продолжает поддерживать Москву в противостоянии с Западом, потому что рискует стать следующей целью Вашингтона, если Россия "падёт". Такое мнение выразил политолог Константин Блохин.

По его словам, Китай опасается быть окружённым враждебными странами. Пекину выгодно выстраивать партнёрские связи с Москвой, считает эксперт.

"Посмотрите, как заполняют российский рынок китайские компании. Западные ушли, а китайские, как говорится, пришли на выручку", — подчеркнул Блохин в интервью Общественной Службе Новостей.

Как пояснил специалист, Россия тоже заинтересована в развитии дружеских отношений с КНР, поскольку постепенно поворачивается на Восток.

Эксперт допустил, что в XXI веке произойдёт главная геополитическая схватка между Пекином и Вашингтоном. Обе стороны готовятся к конфронтации, указал политолог.