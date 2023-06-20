Лавров: если НАТО не хочет заморозки конфликта на Украине, то пусть воюют

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если страны НАТО выступают против заморозки конфликта на Украине, то пусть воюют. Об этом он сообщил после заседания Совета министров иностранных дел государств — участников ОДКБ.

Фото: EAdaily.com

Дипломат отреагировал на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, заявившего в очередной раз о своём нежелании замораживать конфликт на Украине.

"Они против заморозки, как они выражаются, конфликта на Украине, значит, они хотят воевать. Ну, пусть воюют!", — отметил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что страны Запада одержимы желанием сохранить свою гегемонию.