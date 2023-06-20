Александр Лукашенко: США давно лишили Европу суверенитета

0:36 Your browser does not support the audio element. Мир

Власти Соединённых Штатов давно лишили Европу суверенитета. Белорусский лидер Александр Лукашенко выступил с соответствующим заявлением в ходе переговоров с главами МИД стран-членов ОДКБ.

По словам Лукашенко, Вашингтон расколол Европу, и теперь её необходимо "приструнить", пишут корреспонденты информагентства Sputnik Беларусь.

"Европейцы, упрекают вас, и меня в том числе, что мы суверенитет тут теряем и так далее, — отметил президент Белоруссии. — Да господь с вами! Вы давно его уже потеряли".