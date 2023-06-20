Власти Соединённых Штатов давно лишили Европу суверенитета. Белорусский лидер Александр Лукашенко выступил с соответствующим заявлением в ходе переговоров с главами МИД стран-членов ОДКБ.
По словам Лукашенко, Вашингтон расколол Европу, и теперь её необходимо "приструнить", пишут корреспонденты информагентства Sputnik Беларусь.
"Европейцы, упрекают вас, и меня в том числе, что мы суверенитет тут теряем и так далее, — отметил президент Белоруссии. — Да господь с вами! Вы давно его уже потеряли".
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