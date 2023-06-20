В Великобритании врачи ампутировали обе ноги мужчине, который принял сепсис за простудное заболевание, пишет издание Daily Mirror.
В материале сказано, что Мэтью Хикс из графства Абердиншир в марте почувствовал недомогание и решил принять парацетамол, однако супруга мужчины перестраховалась и вызвала бригаду медиков. Вскоре пациента доставили в больницу. У него были диагностированы сепсис, стрептококк группы А, а также пневмония.
Как подчёркивается в статье, состояние Хикса быстро ухудшалось, поэтому врачам пришлось вводить его в искусственную кому.
Журналисты добавили, что через две недели мужчина пришёл в себя и узнал, что потеряет обе ноги ниже колена, поскольку кровь прекратила поступать к ним.
Операция прошла успешно, но сердце гражданина Британии после серьёзных заболеваний стало работать лишь на 34%, отмечается в публикации. Сейчас мужчина находится дома вместе с супругой и дочерью.
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