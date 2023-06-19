Ветеран ЦРУ Макговерн объяснил, что сделает Путин, если Зеленский откажется от переговоров

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Неудачи ВСУ и продвижение российской армии на Украине могут ускорить начало переговоров между Западом и Россией. Так считает экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Фото: mk.ru

Ветеран ЦРУ уверен, что Вашингтону уже давно следовало бы дать украинскому президенту Владимиру Зеленскому добро на переговоры с Россией, потому что дальше положение Киева будет только ухудшаться.

"Сейчас они не хотят переговоров, но посмотрим, что будет недели через две-три, когда русские будут на том берегу Днепра, когда Путин спросит: как вам эффект? А сейчас момент для переговоров лучше? Или нам до Польши дойти?" — сыронизировал Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что выступает против заморозки конфликта на Украине, а также не желает, чтобы Россия предлагала свои условия на переговорах. Поэтому в Альянсе намерены и дальше оказывать военную помощь Киеву.