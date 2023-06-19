Для того, чтобы начать переговоры касательно вступления в ЕС Киеву было предписано выполнить семь условий, в то время как он выполнил всего лишь два из них. Об этом пишет агентство Reuters.
"Два высокопоставленных чиновника ЕС, проинформированные об отчете, который не был обнародован, заявили, что Украина к настоящему времени выполнила два критерия", — сказано в материале.
Как пояснил источник издания, условия, которые выполнил Киев, касаются закона об СМИ и юридической реформы. Он добавил, что ЕС готовит отчёт в ответ на заявку Украины, который будет обнародован на текущей неделе.
Собеседник агентства заверил, что отчёт по Украине должен быть "умеренно положительным". В Евросоюзе намерены признать "прогресс, которого смог достичь Киев". В качестве аргумента источник привёл некие "известные дела по борьбе с коррупцией", которые, по его словам, проводили киевские власти.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что Киеву удалось выполнить все семь требований Еврокомиссии, которые даются каждому кандидату на вступление в Евросоюз.
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