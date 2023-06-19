Reuters: Украина выполнила только два условия для начала переговоров о членстве в ЕС из семи

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Для того, чтобы начать переговоры касательно вступления в ЕС Киеву было предписано выполнить семь условий, в то время как он выполнил всего лишь два из них. Об этом пишет агентство Reuters.

Фото: фото с личного Фейсбук-аккаунта

"Два высокопоставленных чиновника ЕС, проинформированные об отчете, который не был обнародован, заявили, что Украина к настоящему времени выполнила два критерия", — сказано в материале.

Как пояснил источник издания, условия, которые выполнил Киев, касаются закона об СМИ и юридической реформы. Он добавил, что ЕС готовит отчёт в ответ на заявку Украины, который будет обнародован на текущей неделе.

Собеседник агентства заверил, что отчёт по Украине должен быть "умеренно положительным". В Евросоюзе намерены признать "прогресс, которого смог достичь Киев". В качестве аргумента источник привёл некие "известные дела по борьбе с коррупцией", которые, по его словам, проводили киевские власти.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что Киеву удалось выполнить все семь требований Еврокомиссии, которые даются каждому кандидату на вступление в Евросоюз.