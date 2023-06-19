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Глава Минобороны Украины Резников охарактеризовал русский язык как "трофейный"

1:00
Мир

Глава Минобороны Украины Алексей Резников дал согласие пообщаться с журналистом на русском языке.

Глава Минобороны Украины Резников охарактеризовал русский язык как "трофейный"
Фото: фото с личного Фейсбук-аккаунта

Резников рассказал, что зарубежные партнёры Украины иногда просят его говорить с ними по-русски в том случае, если у них есть сложности с английским, называя русский "языком агрессора".

Министр обороны Украины отметил, что он не возражает, если русский будет для них в таких случаях "трофейным языком".

"Мои коллеги из разных стран, которым сложно на английском, иногда говорят: "Извини, пожалуйста, а можно мы будем говорить языком агрессора?" Я говорю: "Давайте это называть трофейным языком, и можем разговаривать", — сказал Резников в разговоре с телеканалом "Настоящее время"*.

На Украине в последнее время продолжается активная дерусификация, в стране пытаются искоренить всё, что связано с русской историей, культурой и языком.

*Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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