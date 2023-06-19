Глава Минобороны Украины Алексей Резников дал согласие пообщаться с журналистом на русском языке.
Резников рассказал, что зарубежные партнёры Украины иногда просят его говорить с ними по-русски в том случае, если у них есть сложности с английским, называя русский "языком агрессора".
Министр обороны Украины отметил, что он не возражает, если русский будет для них в таких случаях "трофейным языком".
"Мои коллеги из разных стран, которым сложно на английском, иногда говорят: "Извини, пожалуйста, а можно мы будем говорить языком агрессора?" Я говорю: "Давайте это называть трофейным языком, и можем разговаривать", — сказал Резников в разговоре с телеканалом "Настоящее время"*.
На Украине в последнее время продолжается активная дерусификация, в стране пытаются искоренить всё, что связано с русской историей, культурой и языком.
*Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
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