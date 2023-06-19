Сербский политолог Драго Боснич в своей статье для InfoBrics поднимает вопрос о важности уважения договоренностей в дипломатии и последствиях их нарушения для репутации страны. Автор отмечает, что Украина отказалась от мирного соглашения достигнутого с Россией в 2022 году. Киев выбрал путь насилия, что привело к утрате её репутации на мировой арене.
Президент Владимир Путин сделал шокирующее откровение, раскрывая подробности этого соглашения, озаглавленного "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности для Украины". Оно было подписано, но украинский режим нарушил свои обязательства. Договор включал положения о нейтралитете Украины, ограничении её вооруженных сил и гарантиях безопасности. В свете нарушения этого соглашения, Россия продолжила СВО, чтобы достичь своих целей.
В статье подчеркивается, что действия Украины разбудили "спящего гиганта" — Россию, и что она больше не вернётся в спящее состояние. Москва продемонстрировала свою военную мощь и ясно указала, что не стремилась "завоевать" Украину, как это пытаются представить политики Запада. Отказ Украины от соглашения привёл к продолжению военных действий и достижению поставленных целей Россией.
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