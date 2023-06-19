ВСУ показали странное видео о том, что Залужный якобы на Украине

1:13 Your browser does not support the audio element. Мир

В Сети распространяется видео, созданное командованием вооружённых сил Украины с целью доказать, что Валерий Залужный якобы находится в стране и продолжает руководить контрнаступлением. Ролик, очевидно, впопыхах склепали после того, как президент России Владимир Путин на встрече с военкорами 16 июня предположил, что главнокомандующий ВСУ пребывает за границей.

ВСУ показали ролик с Залужным на Украине

Ведущий Первого канала Руслан Осташко обратил внимание на ряд странностей. В Кадре рядом с висящими на стене часами крупным планом обозначили дату — 17.06, а всем участникам сняли наручные часы.

В ролике Залужный склоняется над картой и что-то обсуждает с офицерами Генштаба. При этом лица других военных заблюрены.

Автор экспертного Telegram-канала "Образ будущего" отметил, что Залужного показали живого и постоянно опирающегося на стол, так как он не может стоять без опоры.

По мнению аналитика, видео с ним может быть только субботнее или более раннее, поскольку в воскресенье он прибыл на базу в Варшаву, где и был зафиксирован.