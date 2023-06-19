Глава СВР России раскрыл истинные цели и мотивы руководства Украины

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Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что киевский режим хочет получить личные дивиденды, а не одержать утопическую победу над Россией. Об этом сообщает "Российская газета".

Фото: Fotodom.ru/ Fotoimedia EO

По мнению главы СВР, действующие правители Украины — это циничные и беспринципные люди, которые превратили русофобию в товар.

При этом они справляются весьма неплохо со своей задачей. В частности, у президента Украины Владимира Зеленского есть недвижимость в Италии, США, Британии и на Кипре. И это только официальные данные.

Напомним, ранее Нарышкин заявлял, что для США и Великобритании жители Украины являются пушечным мясом, которое не жалко использовать в большой игре против России.