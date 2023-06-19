Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Tencent: заявление Путина о размещении оружия в Белоруссии встревожило США
Хитрости при замене моторного масла, о которых мало, кто знает
ВСУ показали странное видео о том, что Залужный якобы на Украине
Врач-кардиолог объяснил, действительно ли резкое снижение давления может навредить организму
МК: в Крыму местные жители скрывают от туристов последний "райский уголок"
В Атлантике пропал батискаф с туристами на борту
Что будет с машиной, если разбавить антифриз водопроводной водой
Хиромант Чурон рассказала, какие знаки встречаются на руках удачливых людей
РАДИО КП: Группа "Божья коровка" устроила скандал на съёмках передачи Андрея Малахова

Глава СВР России раскрыл истинные цели и мотивы руководства Украины

0:49
Мир

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что киевский режим хочет получить личные дивиденды, а не одержать утопическую победу над Россией. Об этом сообщает "Российская газета".

Глава СВР России раскрыл истинные цели и мотивы руководства Украины
Фото: Fotodom.ru/ Fotoimedia EO

По мнению главы СВР, действующие правители Украины — это циничные и беспринципные люди, которые превратили русофобию в товар.

При этом они справляются весьма неплохо со своей задачей. В частности, у президента Украины Владимира Зеленского есть недвижимость в Италии, США, Британии и на Кипре. И это только официальные данные.

Напомним, ранее Нарышкин заявлял, что для США и Великобритании жители Украины являются пушечным мясом, которое не жалко использовать в большой игре против России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Польская туристка пожаловалась на засилье россиян в турецкой Аланье

После посещения района турецкой Аланьи с русскоязычным населением жительница Польши Малгожата осталась в "культурном шоке".

Польская туристка осталась в "культурном шоке" от засилья россиян в турецкой Аланье
Турагент Мельник назвал четыре страны, опасные для туристов из России
Названы четыре страны, где туристам из РФ нужно быть осторожными
Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря одному преимуществу
"Отважные" отомстили боевикам ВСУ за казнь наших пленных
Между Кораном и Библией: как Грузия входила в состав России Сергей Лебедев "Восстание машин" – больше не фантазия Анастасия Жукова В военном конфликте на Украине произошёл психологический перелом Любовь Степушова
Туристка из России поразилась ценам на отдых в Крыму
В пещерах Франции скрывается тайна "Ста тысяч солдат"
Русский солдат перестал отступать в мыслях. Бандеровщине - конец
Русский солдат перестал отступать в мыслях. Бандеровщине - конец
Последние материалы
РАДИО КП: Группа "Божья коровка" устроила скандал на съёмках передачи Андрея Малахова
Литва планирует мощный удар по экономике России. В одиночку
5 расходников, которые не меняют автовладельцы, а зря
Парня и девушку из Мариуполя заставили публично покаяться за слова о том, что Россия разрушила город
CREDO: Найдена взаимосвязь между землетрясениями и космическим излучением
Глава СВР России раскрыл истинные цели и мотивы руководства Украины
Нарышкин: многие члены НАТО устали от Украины и её президента Зеленского
Экс-депутат бундестага заявил о скором крахе Евросоюза
Как поменять ремень ГРМ в поле или на даче
В США количество бездомных увеличилось на 9%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников