Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что киевский режим хочет получить личные дивиденды, а не одержать утопическую победу над Россией. Об этом сообщает "Российская газета".
По мнению главы СВР, действующие правители Украины — это циничные и беспринципные люди, которые превратили русофобию в товар.
При этом они справляются весьма неплохо со своей задачей. В частности, у президента Украины Владимира Зеленского есть недвижимость в Италии, США, Британии и на Кипре. И это только официальные данные.
Напомним, ранее Нарышкин заявлял, что для США и Великобритании жители Украины являются пушечным мясом, которое не жалко использовать в большой игре против России.
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