Экс-депутат бундестага заявил о скором крахе Евросоюза

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Бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что современный Европейский союз нельзя назвать на добровольным, ни свободным объединением государств. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency

Реакция политика последовала на предложение депутата от партии "Альтернатива для Германии" распустить Евросоюз. Это связано с тем, что содружество и его "глобалистские элиты" давно предали первоначальные идеи основателей союза.

Гердт подчеркнул, что ЕС не может и не должен существовать в том виде, в котором он существует сегодня.

"Превратилось всё в диктат — бездумный и безумный диктат Брюсселя, контролируемый эко-фашистами, которые пытаются поработить все народы Европы", — отметил политик.

Из этого экс-парламентарий делает вывод, что дни Евросоюза в его нынешней форме сочтены. Если это объединение рухнет, то оно погребёт под своими обломками народы и страны.