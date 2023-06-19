Бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что современный Европейский союз нельзя назвать на добровольным, ни свободным объединением государств. Об этом сообщает ИА REGNUM.
Реакция политика последовала на предложение депутата от партии "Альтернатива для Германии" распустить Евросоюз. Это связано с тем, что содружество и его "глобалистские элиты" давно предали первоначальные идеи основателей союза.
Гердт подчеркнул, что ЕС не может и не должен существовать в том виде, в котором он существует сегодня.
"Превратилось всё в диктат — бездумный и безумный диктат Брюсселя, контролируемый эко-фашистами, которые пытаются поработить все народы Европы", — отметил политик.
Из этого экс-парламентарий делает вывод, что дни Евросоюза в его нынешней форме сочтены. Если это объединение рухнет, то оно погребёт под своими обломками народы и страны.
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