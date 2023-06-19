Количество бездомных в США выросло в 2023 году на 9%. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По версии журналистов издания, причиной тому стали высокие цены на жилье, а также отмена запрета на выселение людей во время эпидемии коронавирусной инфекции.
Особенно заметен рост числа бездомных в крупных городах, таких как Бостон и Чикаго.
При этом, в декабре 2022 года власти США представили стратегию борьбы с указанным пороком общества. Согласно плану, количество бездомных в стране к 2025 году должно сократиться на 25%.
Для этих целей власти штатов и городов будут получать поддержку из Вашингтона для решения проблем на местах.
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