В США количество бездомных увеличилось на 9%

Количество бездомных в США выросло в 2023 году на 9%. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Фото: t.me/ukraina_ru/

По версии журналистов издания, причиной тому стали высокие цены на жилье, а также отмена запрета на выселение людей во время эпидемии коронавирусной инфекции.

Особенно заметен рост числа бездомных в крупных городах, таких как Бостон и Чикаго.

При этом, в декабре 2022 года власти США представили стратегию борьбы с указанным пороком общества. Согласно плану, количество бездомных в стране к 2025 году должно сократиться на 25%.

Для этих целей власти штатов и городов будут получать поддержку из Вашингтона для решения проблем на местах.