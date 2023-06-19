Бывший премьер-министр Великобритании не оценила шутку по нее и гниющий салат

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс не оценила шутку о том, что срок ее пребывания на посту главы правительства меньше срока разложения салата латук. Об этом она сообщила в комментарии радио RTE.

Фото: Instagram

В октябре 2022 года букмекерские конторы предложили делать ставки на то, что Трасс покинет пост премьер-министра через 35 дней. Однако политику не удалось продержаться так долго.

Трасс отметила, что это было не очень смешно. Подобную шутка она назвала ребячеством.

Напомним, Лиз Трасс пробыла в должности главы британского правительства 44 дня (соревнование с салатом латук началось несколько позднее).