Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс не оценила шутку о том, что срок ее пребывания на посту главы правительства меньше срока разложения салата латук. Об этом она сообщила в комментарии радио RTE.
В октябре 2022 года букмекерские конторы предложили делать ставки на то, что Трасс покинет пост премьер-министра через 35 дней. Однако политику не удалось продержаться так долго.
Трасс отметила, что это было не очень смешно. Подобную шутка она назвала ребячеством.
Напомним, Лиз Трасс пробыла в должности главы британского правительства 44 дня (соревнование с салатом латук началось несколько позднее).
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