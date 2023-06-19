Правительство Финляндии планирует лишить финансовой помощи африканские страны, которые поддерживают Россию. Об этом сообщил будущий министр внешней торговли и развития Вилле Тавио в комментарии телеканалу YLE.
Вместо этого, помощь может быть перенаправлена киевскому режиму. Политик отметил, что планирует следить за этими государствами. О каких именно странах идет речь, Тавио уточнять не стал.
Напомним, новый финский кабинет министров должен получить вотум доверия парламента во вторник, 20 июня.
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