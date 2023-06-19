Власти Финляндии пригрозили странам Африке лишением помощи за поддержку России

0:37 Your browser does not support the audio element. Мир

Правительство Финляндии планирует лишить финансовой помощи африканские страны, которые поддерживают Россию. Об этом сообщил будущий министр внешней торговли и развития Вилле Тавио в комментарии телеканалу YLE.

Фото: cityfan.ru

Вместо этого, помощь может быть перенаправлена киевскому режиму. Политик отметил, что планирует следить за этими государствами. О каких именно странах идет речь, Тавио уточнять не стал.

Напомним, новый финский кабинет министров должен получить вотум доверия парламента во вторник, 20 июня.