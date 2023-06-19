У французов нет никаких сомнений в том, что контрнаступление Киева уже потерпело поражение. Такими мнениями обменялись читатели французской газеты Le Figaro.
Комментаторы признали, что пока никто не может сказать точно, что происходит в зоне СВО, и о точных результатах украинского контрнаступления будет объявлено позднее.
"Но уже ясно, что украинское наступление, скорее всего, провалилось", — написал один из читателей.
"Киево-натовцы получают по зубам — это ясно даже нашим русофобам", — согласился с ним другой комментатор.
Пользователи сошлись во мнении, что на этот раз украинское контрнаступление не стало неожиданностью для российской армии, бойцы которой сегодня гораздо более мотивированы, чем год назад.
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