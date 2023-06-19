Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен выступил с заявлением о том, что Китаю отведена конструктивная роль в процессе урегулирования украинского конфликта, сообщает информагентство Reuters.
Напомним, официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее фактически оставила без ответа вопрос относительно гарантий безопасности для киевского режима. Политик и не опровергла, и не подтвердила тот факт, что Пекин готов к такой роли.
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