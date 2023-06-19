Metro: 100-летняя жительница Британии поделилась секретом долголетия

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

Отметившая столетие британка раскрыла секрет своего долголетия. По её словам, всё дело в джине, который она очень любит. Об этом пишет Metro.

Фото: pixabay. com

Знаменательную дату Беатрис Питерс отпраздновала в доме престарелых Престона. Юбиляршу приехали поздравить дети, внуки и правнуки, а администрация пансионата устроила для неё вечеринку с шарами и сладким угощением. Поздравительную телеграмму прислал и король Великобритании Карл III.

По мнению женщины, причиной её крепкого здоровья является джин.

"Я люблю джин, но только если в нём есть что-то ещё", — заявила она.

Вместе с гостями британка выпила порцию напитка в честь дня рождения и рассказала, что её "кости пока не скрипят".

В статье отмечается, что Петерс родилась в провинции и работала всю жизнь портнихой. А раньше больше всего любила вместе с мужем ездить отдыхать в Ирландию на ярмарку лошадей.

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