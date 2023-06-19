NYT: Украина отдала Западу сотни миллионов долларов за ветхое оружие

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Полученное от западных партнёров оружие обошлось Киеву в 800 миллионов долларов. Однако часть купленного оружия оказалась в настолько плохом состоянии, что его можно использовать только "на запчасти". Информация об этом появилась в издании The New York Times.

Фото: globallookpress.com

"Украина заплатила западным подрядчикам свыше 800 миллионов долларов за оружие, которое находилось в очень плохом состоянии", — сказано в статье.

Авторы добавили, что им известно о контрактах, которые остались невыполненными западными подрядчиками, несмотря на то, что им уже были заранее уплачены огромные суммы.

Ранее СМИ уже называли переданное западными поставщиками Киеву оружие "мусором и металлоломом". Также большие проблемы имеются с ремонтом западной техники.