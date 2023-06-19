Экс-советник Кучмы Соскин: Путин дискредитировал Зеленского

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Российский лидер Владимир Путин дискредитировал главу киевского режима Владимира Зеленского, продемонстрировав стамбульский договор, который был парафирован в минувшем году. Об этом сообщил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: РИА Новости

По его словам, Зеленский стоит теперь, "как голый король", поскольку российский коллега "раздел его по полной программе", поставив на сцену вместе с членами правительства.

Политолог акцентировал внимание на том, что без грамотного плана действий для выхода из крайне сложного положения идеальный сценарий спасения для Зеленского — это бегство из Украины.

"Он не способен двигаться дальше, его дискредитировали", — резюмировал Соскин.