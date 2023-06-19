Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что американские власти не поддерживают независимость Тайваня.
Соответствующее заявление политик сделал по итогам переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином. Как подчеркнул представитель Вашингтона, он не планирует принимать участие в столкновении против Пекина.
Вместе с этим Блинкен заявил, что Штаты не стремятся к холодной войне и не собираются менять систему КНР. Её руководитель в свою очередь отметил, что США и Китай смогут преодолеть все сложности, и раскритиковал конкуренцию держав.
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