Госсекретарь США Блинкен сообщил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня

0:38 Your browser does not support the audio element. Мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что американские власти не поддерживают независимость Тайваня.

Фото: By U.S. Department of State from United States - Secretary Blinken Participates in a Virtual Meet and Greet with U.S. Mission Japan, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101637577

Соответствующее заявление политик сделал по итогам переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином. Как подчеркнул представитель Вашингтона, он не планирует принимать участие в столкновении против Пекина.

Вместе с этим Блинкен заявил, что Штаты не стремятся к холодной войне и не собираются менять систему КНР. Её руководитель в свою очередь отметил, что США и Китай смогут преодолеть все сложности, и раскритиковал конкуренцию держав.