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Генерал США заявил о возможном приобретении Киевом ядерного оружия

1:47
Мир

На совещании НАТО по подготовке саммита Альянса обсуждался вопрос "о возможном приобретении Киевом ядерного оружия" и странной идеи - "вхождение Украины в НАТО даст Москве гарантии безопасности", рассказал генерал США в отставке Бен Ходжес.

Генерал США заявил о возможном приобретении Киевом ядерного оружия
Фото: Youtube/Procuratora2008

Представители стран НАТО провели совещание по подготовке саммита Альянса в Вильнюсе. на котором обсуждали "варианты поддержки Украины и усиления обороны альянса", сообщает TopWar.

По словам генсека организации Йенса Столтенберга, альянс перейдет на новую структуру вооруженных сил, а входящие в его состав государства увеличат инвестиции в оборону и нарастят производство для пополнения собственных военных арсеналов — а то почти всё отдано Украине.

Украине, разумеется, пообещали принять её в альянс без предварительных процедур "по завершении конфликта".

По сути, Ходжес пытается убедить Москву, что её безопасность будет основана на… армиях и ракетах НАТО у границ России. В ином случае Украина якобы "сделает все возможное для обеспечения своей безопасности, возможно — даже приобретет ядерное оружие".

Российские спецслужбы располагают информацией, что Украина, возможно, продолжает работать над "грязной бомбой" на основе топлива с Ровенской АЭС, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

Также жители Украины массово просят Владимира Зеленского "разместить на территории государства тактическое ядерное оружие военно-политического блока НАТО".

Петиция с призывом появилась на официальном сайте Офиса главы государства и с начала июня набирает тысячи и тысячи подписей.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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