На совещании НАТО по подготовке саммита Альянса обсуждался вопрос "о возможном приобретении Киевом ядерного оружия" и странной идеи - "вхождение Украины в НАТО даст Москве гарантии безопасности", рассказал генерал США в отставке Бен Ходжес.
Представители стран НАТО провели совещание по подготовке саммита Альянса в Вильнюсе. на котором обсуждали "варианты поддержки Украины и усиления обороны альянса", сообщает TopWar.
По словам генсека организации Йенса Столтенберга, альянс перейдет на новую структуру вооруженных сил, а входящие в его состав государства увеличат инвестиции в оборону и нарастят производство для пополнения собственных военных арсеналов — а то почти всё отдано Украине.
Украине, разумеется, пообещали принять её в альянс без предварительных процедур "по завершении конфликта".
По сути, Ходжес пытается убедить Москву, что её безопасность будет основана на… армиях и ракетах НАТО у границ России. В ином случае Украина якобы "сделает все возможное для обеспечения своей безопасности, возможно — даже приобретет ядерное оружие".
Российские спецслужбы располагают информацией, что Украина, возможно, продолжает работать над "грязной бомбой" на основе топлива с Ровенской АЭС, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.
Также жители Украины массово просят Владимира Зеленского "разместить на территории государства тактическое ядерное оружие военно-политического блока НАТО".
Петиция с призывом появилась на официальном сайте Офиса главы государства и с начала июня набирает тысячи и тысячи подписей.
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