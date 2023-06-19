Генерал США заявил о возможном приобретении Киевом ядерного оружия

1:47 Your browser does not support the audio element. Мир

На совещании НАТО по подготовке саммита Альянса обсуждался вопрос "о возможном приобретении Киевом ядерного оружия" и странной идеи - "вхождение Украины в НАТО даст Москве гарантии безопасности", рассказал генерал США в отставке Бен Ходжес.

Фото: Youtube/Procuratora2008

Представители стран НАТО провели совещание по подготовке саммита Альянса в Вильнюсе. на котором обсуждали "варианты поддержки Украины и усиления обороны альянса", сообщает TopWar.

По словам генсека организации Йенса Столтенберга, альянс перейдет на новую структуру вооруженных сил, а входящие в его состав государства увеличат инвестиции в оборону и нарастят производство для пополнения собственных военных арсеналов — а то почти всё отдано Украине.

Украине, разумеется, пообещали принять её в альянс без предварительных процедур "по завершении конфликта".

По сути, Ходжес пытается убедить Москву, что её безопасность будет основана на… армиях и ракетах НАТО у границ России. В ином случае Украина якобы "сделает все возможное для обеспечения своей безопасности, возможно — даже приобретет ядерное оружие".

Российские спецслужбы располагают информацией, что Украина, возможно, продолжает работать над "грязной бомбой" на основе топлива с Ровенской АЭС, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

Также жители Украины массово просят Владимира Зеленского "разместить на территории государства тактическое ядерное оружие военно-политического блока НАТО".

Петиция с призывом появилась на официальном сайте Офиса главы государства и с начала июня набирает тысячи и тысячи подписей.