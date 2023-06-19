19FortyFive назвал российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" суперхищником

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Российский вертолёт Ка-52 "Аллигатор" наносит методичные удары по скоплениям украинских боевиков в рамках спецоперации. Об этом заявил военный аналитик Питер Сучиу в материале для 19FortyFive.

Фото: Вадим Савицкий

По его мнению, Ка-52 является настоящим "хищником" высшего класса, а пилоты применяют особые "охотничьи навыки".

Российский "Аллигатор" — это двухместный тяжёловооружённый ударный вертолёт, которые предназначен для штурмовых атак, разведки и защиты важных военных объектов. Ка-52 способен нести на себе тонны снарядов. Он оснащён автоматической пушкой калибра 30 миллиметров, указал Сучиу.

"Аллигатор" по-прежнему остаётся настоящим хищником, которого следует опасаться на поле боя", — отметил эксперт.