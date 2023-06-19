Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Собчак подготовила свои вопросы для Павла Воли после выхода его интервью Надежде Стрелец
Sport24 обнародовал изменения во внешности актёров фильма "День Радио" спустя 15 лет
Туристы из Австралии отомстили соседям за утреннее бронирование шезлонгов на Бали
Отражена утренняя попытка прорыва ВСУ на Времевском направлении
Учёные нашли ответ на вопрос, зачем слонам нужны усы
Кедми: Когда Путин решит ответить, для Запада уже всё будет совсем поздно
Улицы украинского Орехова заполнила бронетехника США и НАТО для контрнаступления ВСУ
В Великобритании начались испытания ракетного двигателя, созданного на 3D-принтере
Марочко: удар военных РФ уничтожил колонну с техникой и солдатами ВСУ под Кременной

РИА Новости: страны Запада отправили к границам РФ "ядерное копьё"

2:31
Мир

Пока Украина ждёт поставки истребителей F-16, НАТО проводит самые масштабные в истории военно-воздушные учения под названием "Air Defender 23". Обозреватель РИА Новости Давид Нармания рассказал о военных и политических задачах, решаемых альянсом.

РИА Новости: страны Запада отправили к границам РФ "ядерное копьё"
Фото: svs-gru.ru

Учения охватывают значительную часть Европы, включая Нидерланды, Германию, Чехию и Прибалтийские страны. Подготовка к ним шла пять лет.

Основная цель учений заключается в обеспечении согласованности действий и проверке готовности воздушных сил к возможному конфликту.

"Это связано с общим курсом на милитаризацию европейских стран. И это, по сути, антироссийский демарш, связанный с конфликтом на Украине", — указал сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин.

ВВС действуют в 26 различных локациях. Ежедневно проводится до 200 вылетов и три комбинированные воздушные операции. В рамках учений задействованы различные типы самолётов.

В настоящее время киевский режим предпринимает попытки перейти в контрнаступление. Возникает всё больше разговоров о поставках западных истребителей для Украины. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, лётчики ВСУ уже проходят обучение на F-16.

За день до начала учений, 11 июня, его предшественник Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые члены блока могут самостоятельно вводить свои войска на Украину. Этот сценарий может осуществиться, если на саммите в Вильнюсе альянс откажется предоставить Киеву гарантии безопасности. Польша и страны Прибалтики, по словам экс-генерального секретаря, готовы выступить инициаторами таких действий.

"Запад не рассматривает вариант прямого конфликта с Россией. Это не входит в планы НАТО. Они готовятся к саммиту в Вильнюсе, все эти вопросы прорабатываются. Но если введут войска, конфликт зайдёт слишком глубоко. Там это понимают", — считает доктор политических наук Александр Гусев.

В учениях также принимают участие стратегические бомбардировщики B-1 Lancer, которые являются американскими воздушными судами. Альянс не исключает ни одного сценария, включая возможность ядерного противостояния с Россией.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Польская туристка пожаловалась на засилье россиян в турецкой Аланье

После посещения района турецкой Аланьи с русскоязычным населением жительница Польши Малгожата осталась в "культурном шоке".

Польская туристка осталась в "культурном шоке" от засилья россиян в турецкой Аланье
Турагент Мельник назвал четыре страны, опасные для туристов из России
Названы четыре страны, где туристам из РФ нужно быть осторожными
Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря одному преимуществу
Туристка из России поразилась ценам на отдых в Крыму
В военном конфликте на Украине произошёл психологический перелом Любовь Степушова Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк
Путину пришлось отдать приказ, чтобы один из трёх братьев вернулся из зоны СВО
В пещерах Франции скрывается тайна "Ста тысяч солдат"
"Отважные" отомстили боевикам ВСУ за казнь наших пленных
"Отважные" отомстили боевикам ВСУ за казнь наших пленных
Последние материалы
Военный эксперт Марочко: армия РФ остановила попытку прорыва ВСУ на Купянском направлении
Врач-терапевт Романенко сообщила, при каких заболеваниях нельзя загорать
Муж беременной "татушки" Лены Катиной спросил, от кого она беременна
Врач Гинзбург назвал суп, замедляющий процесс старение
Daily Mail опубликовала видео танка-камикадзе, который россияне пустили на позиции ВСУ
Аксёнов: на севере Крыма система ПВО сбила два беспилотника, летевших на малой высоте
Володин предупредил, что у сбежавших от СВО россиян истекает время для возвращения
Сurrent Biology: названы запахи людей, которые привлекают комаров
В Ташкенте из-за обрыва грузового лифта пострадали 11 человек
Французский генерал Буркхард: в боях на Украине каждые полчаса погибают десятки солдат ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников