РИА Новости: страны Запада отправили к границам РФ "ядерное копьё"

2:31 Your browser does not support the audio element. Мир

Пока Украина ждёт поставки истребителей F-16, НАТО проводит самые масштабные в истории военно-воздушные учения под названием "Air Defender 23". Обозреватель РИА Новости Давид Нармания рассказал о военных и политических задачах, решаемых альянсом.

Фото: svs-gru.ru

Учения охватывают значительную часть Европы, включая Нидерланды, Германию, Чехию и Прибалтийские страны. Подготовка к ним шла пять лет.

Основная цель учений заключается в обеспечении согласованности действий и проверке готовности воздушных сил к возможному конфликту.

"Это связано с общим курсом на милитаризацию европейских стран. И это, по сути, антироссийский демарш, связанный с конфликтом на Украине", — указал сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин.

ВВС действуют в 26 различных локациях. Ежедневно проводится до 200 вылетов и три комбинированные воздушные операции. В рамках учений задействованы различные типы самолётов.

В настоящее время киевский режим предпринимает попытки перейти в контрнаступление. Возникает всё больше разговоров о поставках западных истребителей для Украины. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, лётчики ВСУ уже проходят обучение на F-16.

За день до начала учений, 11 июня, его предшественник Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые члены блока могут самостоятельно вводить свои войска на Украину. Этот сценарий может осуществиться, если на саммите в Вильнюсе альянс откажется предоставить Киеву гарантии безопасности. Польша и страны Прибалтики, по словам экс-генерального секретаря, готовы выступить инициаторами таких действий.

"Запад не рассматривает вариант прямого конфликта с Россией. Это не входит в планы НАТО. Они готовятся к саммиту в Вильнюсе, все эти вопросы прорабатываются. Но если введут войска, конфликт зайдёт слишком глубоко. Там это понимают", — считает доктор политических наук Александр Гусев.

В учениях также принимают участие стратегические бомбардировщики B-1 Lancer, которые являются американскими воздушными судами. Альянс не исключает ни одного сценария, включая возможность ядерного противостояния с Россией.