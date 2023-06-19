Частная космическая компания Skyrora из Великобритании проводит испытания ракетного двигателя, созданного на 3D-принтере. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Новая технология позволяет в два раза сократить время производства двигателя, а также снизить затраты.
В случае успешного завершения испытаний, планируется увеличить производство указанных изделий.
По данным издания, испытания будут проводится еженедельно в течение лета. Двигатель будет работать 250 секунд при запуске. Этого времени достаточно для выхода на орбиту.
Стоит отметить, что на мировом рынке наблюдается дефицит ракет, необходимых для запуска спутников. Причиной тому стал уход с него России.
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