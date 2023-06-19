Зрители WDR высмеяли Шольца, забравшегося в истребитель ради сигнала России

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Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе учений Североатлантического альянса забрался в кабину истребителя Eurofighter, вызвав негативную реакцию среди зрителей, посмотревших соответствующий сюжет немецкой телекомпании WDR.

Шольц на учениях НАТО

Судя по видеокадрам, Шольц попозировал из боевого самолёта для фотографий, после чего приглашённый эксперт заявил, что канцлер ФРГ послал своеобразный сигнал Москве. Немцев рассмешил этот сюжет, поскольку они обратили внимание на неловкие действия Шольца, пытающегося сесть в истребитель.

"Цирк", — подчеркнул один из зрителей.

Другой комментатор назвал поведение Шольца позором. Как отметили пользователи, канцлер ФРГ воспринимает истребитель в качестве "заводной игрушки". Они порекомендовали ему самостоятельно отправиться в полёт на Eurofighter. По мнению зрителей, Шольцу следует добраться до Восточного фронта.

"Возможно, он больше не вернётся", — уточнил житель Германии.