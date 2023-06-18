Президент Франции Эммануэль Макрон в честь победы регбистов "Тулузы" выпил залпом бутылку пива под одобрительные крики команды. Однако пользователи Сети не оценили президентский "талант" и подчеркнули, что таким образом политик поднял тост "за социальный разрыв с народом".
"Представляю, сколько он репетировал”, — отметил один из французов.
Другие комментаторы назвали Макрона "фабрикой мемов" и отметили, что в распитии алкогольных напитков он действительно хорош.
Президент Франции посетил раздевалку победителей и пообщался с игроками после завершения матча.
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