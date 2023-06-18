В Одессе запретили купаться из-за загрязнения воды в Чёрном море

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На пляжах Одессы местные власти ввели запрет на купание из-за угрозы здоровью граждан. Сообщение об этом появилось в в Telegram-канале "Одесса. Официально".

Фото: https://vk.com/wall-197947986_33798

Уточняется, что речь идёт о загрязнении воды в акватории Чёрного моря, Хаджибейском и Куяльницком лиманах, купание в которых может пагубно сказаться на здоровье.

"Купание людей на пляжах города Одессы запрещено. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского городского совета 17 июня 2023 года", — сказано в сообщении.

Днём ранее в Одесской области уже был введён запрет на купание, а также ловлю рыбы. Местные власти объяснили, что в Чёрном море и в Дунае были обнаружены возбудители опасных заболеваний, в частности, сальмонелла, яйца и личинки гельминтов, рота-, астровирусы, холероподобные НАГ-вибрионы.