Американский бизнесмен Илон Маск оставил ироничный комментарий под сообщением президента США в Twitter*, в котором попросил администрацию Белого дома вернуть Джо Байдену пароль от соцсети.
В аккаунте Байдена появился пост, где предлагалось увеличить налоги для сверхбогатых предпринимателей до справедливого уровня. Маск дал понять подписчикам, что подобные сообщения публикуются президентскими спичрайтерами, а не главой государства.
"Пожалуйста, дайте ему пароль, чтобы он мог писать свои собственные твиты. Пожалуйста, я умоляю вас!" — сыронизировал Маск.
Ранее турецкий обозреватель предложил направить в Париж "армию" для освобождения французской столицы от полчищ крыс и мышей.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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