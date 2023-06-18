Маск призвал Белый дом вернуть Байдену пароль от Twitter*, чтобы президент мог писать сам

0:59 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский бизнесмен Илон Маск оставил ироничный комментарий под сообщением президента США в Twitter*, в котором попросил администрацию Белого дома вернуть Джо Байдену пароль от соцсети.

В аккаунте Байдена появился пост, где предлагалось увеличить налоги для сверхбогатых предпринимателей до справедливого уровня. Маск дал понять подписчикам, что подобные сообщения публикуются президентскими спичрайтерами, а не главой государства.

"Пожалуйста, дайте ему пароль, чтобы он мог писать свои собственные твиты. Пожалуйста, я умоляю вас!" — сыронизировал Маск.

Ранее турецкий обозреватель предложил направить в Париж "армию" для освобождения французской столицы от полчищ крыс и мышей.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.