Во Франции назвали безумием планы НАТО по членству Украины

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То, что планирует НАТО ради членства Украины, чистое безумие, заявил французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо.

Фото: Midjouney: Войска НАТО идут войной на Россию

Как подчеркнул политик, изменять устав Североатлантического альянса ради Киева рискованная затея.

"Соединённые Штаты и Германия хотят обойти правила НАТО, чтобы как можно быстрее добиться вступления Украины Зеленского. Безумие!" — заявил политик.

Как предположил политик, такие предложения зазвучали на фоне провала анонсированного и распиаренного контрнаступления ВСУ. По мнению Филиппо, это только усугубит риск начала Третьей мировой войны.