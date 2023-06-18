То, что планирует НАТО ради членства Украины, чистое безумие, заявил французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо.
Как подчеркнул политик, изменять устав Североатлантического альянса ради Киева рискованная затея.
"Соединённые Штаты и Германия хотят обойти правила НАТО, чтобы как можно быстрее добиться вступления Украины Зеленского. Безумие!" — заявил политик.
Как предположил политик, такие предложения зазвучали на фоне провала анонсированного и распиаренного контрнаступления ВСУ. По мнению Филиппо, это только усугубит риск начала Третьей мировой войны.
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