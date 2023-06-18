WSJ: ВС России разгромили колонны ВСУ с западным оружием благодаря одному преимуществу

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ВС России успешно уничтожили колонны ВСУ с западной техникой благодаря превосходству в воздухе и артиллерии, заявили американские аналитики.

Фото: www.gazeta.ru

По их мнению, украинская армия была вынуждена прекратить контрнаступление из-за неоднозначных результатов и потерь.

"Россия воспользовалась преимуществом своей военно-воздушной мощи и ограниченностью противовоздушной обороны Киева, чтобы нанести удар по украинским бронетанковым колоннам и остановить несколько атак", — заявили аналитики Wall Street Journal.

Российские военные уничтожили весомую часть западной техники, которая находилась на вооружении ВСУ, резюмировали авторы.