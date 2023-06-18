ВС России успешно уничтожили колонны ВСУ с западной техникой благодаря превосходству в воздухе и артиллерии, заявили американские аналитики.
По их мнению, украинская армия была вынуждена прекратить контрнаступление из-за неоднозначных результатов и потерь.
"Россия воспользовалась преимуществом своей военно-воздушной мощи и ограниченностью противовоздушной обороны Киева, чтобы нанести удар по украинским бронетанковым колоннам и остановить несколько атак", — заявили аналитики Wall Street Journal.
Российские военные уничтожили весомую часть западной техники, которая находилась на вооружении ВСУ, резюмировали авторы.
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