Зеленский считает "нелогичным" предстоящий визит лидеров стран Африки в Россию

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По мнению украинского президента Владимира Зеленского, запланированная на 17 июня поездка лидеров африканских государств в Россию "лишена логики".

"Это их решение, и насколько оно логично, непонятно. Но они лидеры свободных государств, поэтому это их выбор", — сказал Зеленский.

Лидеры стран Африки предложили Зеленскому своё видение мирных переговоров по Украине. Эту же тему они намерены обсудить и с Владимиром Путиным.

16 июня в Киеве состоялась встреча Зеленского с лидерами ЮАР, Коморских островов и Замбии. А 17 июня глава африканских государств собираются посетить Санкт-Петербург, где проведут беседе с российским президентом Владимиром Путиным.