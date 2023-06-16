Не исключено, что НАТО объявит себя участником украинского конфликта в отчаянной попытке спасти терпящую поражение украинскую армию после того, как стало понятно, что контрнаступление ВСУ терпит поражение. Такой прогноз дал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Сейчас неожиданно заговорили о том, что мы должны перебросить свои силы на Украину. Почему? По моему мнению, причина очевидна: мы теряем контроль над ситуацией, так как ВСУ в критическом положении", — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Полковник считает, что Запад может пойти на крайние меры, чтобы не признать своё поражение в украинском конфликте. Поэтому есть риск, что Вашингтон решится на них, что переведёт конфликт в ещё более горячую стадию.
При этом сам Макгрегор уверен, что если американские власти решатся на подобный шаг, это будет настоящим сумасшествием.
Белый дом с союзе с главами стран ЕС может решиться на непосредственный конфликт с Москвой, желая сохранить свои политические позиции. Макгрегор полагает, что на такие мысли наводят и разговоры вокруг возможных поставок истребителей F-16 Киеву.
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