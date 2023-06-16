Путин дал ответ на вопрос о том, готова ли Россия применить ядерное оружие

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Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос, касающийся возможности использования ядерного оружия.

Фото: РИА Новости

Российский президент заявил в ходе своего выступления на ПМЭФ, что не хочет пугать весь мир, а применение ядерного оружия рассматривает как крайнее средство, которое призвано защитить государственность РФ в том случае, когда все остальные возможности будут исчерпаны.

Таким образом Путин отреагировал на слова модератора пленарного заседания Дмитрия Саймса, предположившего, что ядерное сдерживание будет результативным только в том случае, если противник будет знать, что применение этого вида оружия теоретически возможно.

"Он (Саймс — Прим. ред.) к чему меня призывает или вынуждает? Чтобы я что сказал? Чтобы я напугал весь мир? Ну, зачем нам весь мир пугать. Я уже сказал, что использование крайних средств возможно в том случае, если создастся угроза российской государственности", — сказал Путин.

Президент РФ добавил, что в таком, крайнем, случае Россия применит все доступные ей силы и средства, и призвал недругов Москвы в этом даже не сомневаться.