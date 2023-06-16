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NYT: Украине придётся отказаться от членства в НАТО на предстоящих переговорах

1:25
Мир

В ходе будущих переговоров, посвящённых украинскому кризису, Киеву придётся заявить о своём отказе от планов по вступлению в НАТО, потому что в противном случае военное противостояние Альянса и Москвы неизбежно. Об этом написал обозреватель Стивен Вартхейм в статье для New York Times.

NYT: Украине придётся отказаться от членства в НАТО на предстоящих переговорах
Фото: https://24tv.ua/ru/

Зеленский будет вынужден объявить о том, что Украина больше не намерена вступать в НАТО, о чём было заявлено в марте 2022 года.

Всё дело в том, что Альянс уже давно дал понять, что не планирует вступать в военный конфликт с Россией из-за Украины. А возможное членство Киева в НАТО лишь приблизит это противостояние, уверен журналист.

Если же Зеленский будет упрямо следовать выбранному курсу Украины в НАТО, США и их союзники встанут перед сложным выбором, считает автор.

"Если Украина присоединится, а Россия вновь вторгнется, Соединенным Штатам и остальной части НАТО придется решать, вести ли "Третью мировую войну", как метко назвал прямой конфликт с Россией президент Байден, или отказаться защищать Украину и тем самым нанести ущерб гарантиям безопасности во всем альянсе", — пишет Вартхейм.

Ранее стало известно, что в июльском саммите НАТО-Украина в Вильнюсе примет участие украинский президент Владимир Зеленский.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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