Российский лидер Владимир Путин рассказал, что думают о его украинском коллеге Владимире Зеленском друзья, которые являются евреями.
Как подчеркнул президент РФ, он с детства дружит с людьми, которые относятся к этому народу.
"Они говорят: "Зеленский — не еврей", — сообщил руководитель страны на Петербургском международном экономическом форуме.
По словам Путина, его товарищи считают руководителя Украины позором народа.
Ранее глава России оценил контрнаступление ВСУ. Президент сообщил, что Киев в ходе операции потерял 186 танков и 418 бронемашин.
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